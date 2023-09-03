Силами оборони було знищено 80 танків ворога, 11 РСЗВ, 179 артилерійських систем й це лише кілька прикладів втрат зі статистики Міноборони.

За цей тиждень українські захисники знищили близько 3 тисячі 840 російських загарбників та 752 одиниці ворожого озброєння та військової техніки.

Про це перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив у Telegram.

"За тиждень з 28 серпня по 3 вересня Силами оборони України знищено близько 3 тис. 840 осіб особового складу противника", - заявив він.

Також, за словами Павлюка, суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ: 80 танків, 95 бойових броньованих машин, 179 артилерійських систем, 11 РСЗВ, 4 установки ППО, 248 одиниць автотехніки, 33 одиниці спецтехніки.

"Окрім цього нашими захисниками збито 36 ворожих ракет та 66 БпЛА", - додав він.

Деталі про нові втрати РФ за 2 та 3 вересня

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок, 3 вересня, склали близько 264 тис. 660. За минулу добу ЗСУ ліквідували 600 російських окупантів. Також Сили оборони України знищили п'ять ворожих танків, 12 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, три РСЗВ, 11 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два склади боєприпасів, два пункти управління та один зенітно-ракетний комплекс противника.

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