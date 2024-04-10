Загарбники використовують Маріупольський порт у своїх інтересах, зазначив речник Військово-морських сил Збройних сил України.

Триває війна в Україні, і російським окупантам на Азовському узбережжі, яке вони захопили під час повномасштабного вторгнення, спрощує охорону, а також контроль акваторії те, що Азовське море має невеликі глибини.

Про це під час брифінгу розповів речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що питання Азовського моря досить важливе, бо фактично все узбережжя цієї водойми окуповане росіянами. "Вони навіть намагалися на законодавчому рівні зробити його внутрішніми водами Російської Федерації. Це насправді не має ніякої юридичної сили та підстав. Проте, там так саме не спостерігається військової активності. Там немає бойових одиниць. Окрім того, в Азовському морі зараз складно маневрувати", - сказав речник.

Він пояснив, що в Азовському морі складна навігація, тому що там немає таких великих глибин як у Чорному морі. Максимальна глибина азовської акваторії - 15 метрів. Водночас це відносне мілководдя спрощує загарбникам її охорону.

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"Ми можемо підтвердити, що вони використовують Маріупольський порт, роблять це з порушенням всіх правил та вимог Міжнародного морського права. Вимикають на суднах системи автоматичної ідентифікації (AIS), продовжують вивозити через цей порт награбоване на окупованих територіях України. Як це не дивно, досі вивозять збіжжя та, звісно, метал", - сказав Плетенчук.

Він наголосив, що російські загарбники використовують порт у своїх інтересах, постійно порушують міжнародне законодавство, але відстежувати там ситуацію складно саме через те, що зараз все узбережжя Азова знаходиться під контролем РФ.

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Як повідомляв УНІАН, Росія на законодавчому рівні хоче анексувати Азовське море, яке де-факто вже контролює. За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, "законодавчо закріплена анексія Азовського моря" - це в першу чергу сигнал російському суспільству, як привід для обговорення чергової "перемоги" на тлі відсутності успіхів на фронті.

На думку речника, це продукт для внутрішнього споживання, щоб розповідати про надбання, яких немає.

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