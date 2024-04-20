На знімках пошкодження можна побачити біля складу боєкомплектів та систем протиповітряної оборони.

У мережі з’явилися перші супутникові знімки, на яких видно наслідки ударів ЗСУ по аеродрому у Джанкої. Фото від Planet Labs за 19 квітня опублікувало видання "Схеми".

Так, на знімках пошкодження можна побачити біля складу боєкомплектів та систем протиповітряної оборони.

"На знімках ми бачимо точкові удари по засобам ППО, що вивело їх з ладу, та ураження складу БК ворога. Слід зауважити, що після нанесення ударів, більшість авіації була передислокована", – прокоментував "Схемам" авіаексперт Анатолій Храпчинський.

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Також, за його словами, судячи з фото, ракетним ударом були також уражені системи, що задіяні в роботі РЛС та ППО.

Храпчинський додав, що аеродром у Джанкої - одна з найбільших баз для російських гелікоптерів, а також військовий транспортний вузол, що слугує для переміщення як техніки і боєприпасів, так і особового складу.

Удар по Джанкою - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 17 квітня пролунала серія вибухів на аеродромі в Джанкої в окупованому Криму. Зауважувалось, що у Джанкої базуються російські вертольоти Мі-8, Мі-25М, Мі-28 і Ка-52.

У ГУР розповіли, що вдалося знищити ворожий пункт управління засобами протиповітряної оборони. Крім того, знищено чотири пускові установки ЗРК С-400; три радіолокаційні станції та апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

Водночас, як вважає експерт Олександр Мусієнко, цей удар є частиною більш глобальних планів ЗСУ - підготовкою до масштабної атаки на Крим і подальшого удару по Кримському мосту.

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