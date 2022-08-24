Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак щодо вбивства російськими окупантами 11-річної дитини на Дніпропетровщині наголошує, що відповідь за кожен злочин буде для багатьох поколінь росіян.

Про це голова ОПУ у своєму Telegram-каналі.

"Російські терористи вбили 11-річну дитину, обстрілявши Дніпропетровщину. Відповідь буде за все, за кожен злочин, для багатьох поколінь росіян. Зробимо все для цього", - наголосив Єрмак.

Він додав, що ізоляція Росії та відповідальність для терористів - це "майбутнє цієї терористичної держави".

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 серпня, у День незалежності України, в Синельниківському районі Дніпропетровської області ворожа ракета влучила у приватний будинок. Під завалами опинилися двоє дітей.

Згодом стало відомо, що загинула 11-річна дитина.

Нагадаємо, що сьогодні українці відзначають 31-у річницю Незалежності країни. Громадян недноразово попереджали про високу загрозу ракетних ударів з боку Російської Федерації. Повітряні тривоги лунають у всіх містах весь день. Крім того, місцева влада повідомляє про "прильоти" в окремих областях України. Так, голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив про прильоти ворожих ракет в області.

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