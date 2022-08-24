Він закликав місцевих жителів залишатися в укриттях.

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив про прильоти ворожих ракет в області.

Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

"Маємо прильоти ворожих ракет в Хмельницькій області. Деталі згодом", - зазначив голова ОВА.

Він закликав місцевих жителів залишатися в укриттях.

Варто відзначити, що сьогодні українці відзначають 31-у річницю віденовлення української незалежності. Ще з ночі і весь день по містам України лунають повітряні тривоги. Окупанти "вітають" українців ракетами, в тому числі й з території Білорусі.

Раніше укрїнців попереджали про можливі ракетні удари 24 серпня. У зв'язку з цим в Україні скасували всі світкові заходи.

Як раніше повідомляв УНІАН, 23 та 24 серпня високопосадовці називали найнебезпечнішими через загрозу ракетних обстрілів. Попри це, до Києва у вівторок вранці, 23 серпня з візитом прибув президент Польщі Анджей Дуда. Сьогодні, 24 серпня, на День незалежності України до Києва прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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