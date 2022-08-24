Окупанти завдали ракетних ударів по трьом районам Дніпропетровщини.

Внаслідок нічної атаки російських загарбників у Марганці на Дніпропетровщині поранено двох людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч була суцільною повітряною тривогою… По нас били ракетами, "Градами" та "Ураганами". Російська армія накрила вогнем три райони - Дніпровський, Нікопольський та Криворізький. У Дніпровський район прилетіли дві ворожі ракети Х-22. Вибух спричинив пожежу. Вогнеборці полум'я приборкали. Інформація щодо загиблих та постраждалих з'ясовується", - повідомив він.

Нікопольський район росіяни чотири рази обстріляли з важкої артилерії та "Градів".

"У Марганці постраждала родина. Чоловік та дружина отримали медичну допомогу і лікуються удома. У місті два будинки зруйновані, понад 10 пошкоджені. На Нікополь росіяни скерували 20 снарядів. Є руйнування житла. Люди не постраждали. У Червоногригорівській громаді один будинок знищений, декілька понівечені. Люди не ушкоджені", - повідомив він.

Резніченко також наголосив, що у Криворізькому районі російські "Урагани" обстріляли Карпівську та Широківську громади. У селі Кошове перебита лінія електропередач.

Як повідомляв УНІАН, протягом цієї ночі російські окупанти двічі обстріляли Запоріжжя. Внаслідок обстрілів наразі відомо про шість багатоквартирних будинків, в яких повилітали шибки та є зруйновані віконні рами.

Вас також можуть зацікавити новини: