У ОП наголосили, що "російським вбивцям" немає виправдання.

Унаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами Дніпропетровщини загинула 11-річна дитина.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Синельниківський район. Внаслідок ракетного обстрілу загинула 11 річна дитина. Немає виправдання російським вбивцям. Просто бракує слів", - мовиться у дописі.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 24 серпня, Тимошенко повідомив, що на Дніпропетровщині в Синельниківському районі ракета російських окупантів влучила у приватний будинок.

"Близько 15:00 на Дніпропетровщині в Синельниківському районі російська ракета влучила у приватний будинок. Під завалами опинилися двоє дітей. Їх евакуювали, діти живі", - заявив він.

Нагадаємо, що сьогодні українці відзначають 31-у річницю Незалежності. Громадян недноразово попереджали про високу загрозу ракетних ударів з боку Росії. Повітряні тривоги лунають у всіх містах весь день.

Ввечері голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив про прильоти ворожих ракет в області. Про детали атаки поки нічого не повідомлялося.

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