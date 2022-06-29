28 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру з акваторії Чорного моря.

У Дніпрі після ракетного удару російських загарбників, який стався 28 червня, під завалами автотранспортного підприємства знайшли тіла двох людей.

Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"На ранок прийшли погані новини. Під завалами будівлі автотранспортного підприємства, яке знищила ворожа ракета, рятувальники знайшли двох загиблих - чоловіка та жінку. Ці люди опинилися у епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди", - наголосив Резніченко.

Крім того, на місці "прильоту" фахівці виявили уламки ракети "Калібр".

"Напередодні ворог направив на нашу область шість таких ракет, чотири з них наші військові збили", - нагадав він.

Удари по Дніпру - що відомо

Ввечері 28 червня у Дніпрі та Миколаєві одночасно пролунали вибухи, що супроводилися задимленням.

Мер Дніпра Борис Філатов згодом уточнив, що ракета влучила у місцеве СТО, де в той час перебували робітники. Жодної зброї та військових на станції не було, додав Філатов, підприємство займалось ремонтом цивільних автомобілів.

Пізніше Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що росіяни били по Дніпру з акваторії Чорного моря крилатими ракетами морського базування "Калібр".

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