Небезпека зберігається.

Вночі у вівторок, 1 квітня, Україна знову опинилася під російської дроновою атакою, моніторингові канали пишуть про масований наліт безпілотних літальних апаратів на Одесу.

Оновлено о 02:15: Кількість постраждалих у Харкові зросла до восьми.

За даними очільника ОВА Синєгубова, гострої реакції на стрес зазнала ціла родина: 51-річна жінка, 53-річний чоловік, 16-річна дівчина та 7-річний хлопчик.

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Оновлено о 02:05: Терехов уточнив, що всього по Харкову було завдано 15 ударів безпілотниками. Відомо про чотирьох постраждалих, двоє з них - діти.

Внаслідок атаки загорілися дві промислові будівлі, поряд з ними пошкоджено більше десяти будинків приватного сектору.

Оновлено о 02:00: Російські дрони фіксують в Запорізькій області, курс - західний. Також є групи БПЛА на Донеччині, вони рухаються в північному напрямку.

Оновлено о 01:15: Всього по Харкову було здійснено 12 дронових ударів, всі - по Холодногірському району. Наразі меру відомо про двох постраждалих, один з них - дитина.

Оновлено о 00:55: За даними ОВА, у Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів.

Оновлено о 00:40: Мер Харкова пише, що росіяни завдали по місту вже кілька дронових ударів, спостерігається пожежа у Холодногірському районі.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що у місті пролунало п'ять вибухів.

Оновлено о 00:35: Групи безпілотників на Донеччині рухаються в східному напрямку. Тим часом в районі Харкова також фіксують дрони, людей просять перебувати в укриттях.

Оновлено о 00:25: Нові групи дронів на Харківщині рухаються в південному напрямку.

Оновлено о 00:20: "Шахед" в акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

Оновлено о 00:10: Російські БПЛА на Харківщині рухаються курсом на Дніпропетровщину.

Оновлено о 23:33: За попередніми даними, внаслідок дронового удару по прифронтовій громаді Запорізької області загинула людина. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Оновлено о 23:27: Російські безпілотні літальні апарати помітили на Харківщині, вони тримають курс на Полтавську область.

Оновлено о 23:25: Згідно із мапою повітряних тривог, тривогу оголосили на Одещині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині та Сумщині.

Раніше Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило в Telergam про групу "шахедів", які рухаються з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської та Миколаївської областей.

О 22:53 мер Одеси Генадій Труханов закликав жителів Київського району міста бути уважними. Вже незабаром Повітряні сили попередили, що в районі Одеси фіксують російські дрони.

Атаки "шахедів" на Україну

Нагадаємо, минулої ночі Російська Федерація вперше за тривалий час не запустила по території країни дрони-камікадзе типу "Shahed". Водночас повідомлялося про інші удари з боку її армії.

Президент Володимир Зеленський сказав, що не знає причин відсутності "шахедів" в українському небі. Він припускає, що це могло статися через погодні умови, або завдяки зверненню Києва до Вашингтона зі скаргами на Москву.

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