Всі важкопоранені вже госпіталізовані.

Росіяни вдарили по Біленьківській виправній колонії на Запоріжжі, внаслідок чого 17 засуджених загинули і ще 42 отримали поранення.

Такі дані оприлюднили в Міністерстві юстиції. Зазначається, що важкопоранені госпіталізовані. "Близько 40 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, один співробітник установи отримав незначні поранення (осколкове ураження обличчя)", - додали у відомстві.

За даними Мінюсту, 28 липня орієнтовно о 23:28 збройні сили РФ завдали авіаудару по території Біленьківської виправної колонії чотирма керованими авіаційними бомбами (КАБ). Внаслідок атаки повністю зруйновано їдальню, суттєвих руйнувань зазнали адміністративний штаб та карантинна дільниця.

До забезпечення порядку в установі залучено близько 50 співробітників охорони Державної кримінально-виконавчої служби України.

"Усім постраждалим надано медичну допомогу, вони перебувають під наглядом у медичній частині, черговому підрозділі та інших відділеннях установи. Периметр установи не пошкоджено, загрози втечі немає", - мовиться у повідомленні.

У Мінюсті наголошують, що цей удар вкотре демонструє грубе порушення міжнародного гуманітарного права з боку збройних сил РФ. Обстріл об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема пенітенціарних установ розцінюється як воєнний злочин.

Удар по Запоріжжю

Зранку голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що росіяни вночі 8 разів обстріляли Запорізький район, зокрема поцілили і по виправній колонії.

Спочатку Федоров повідомляв, що внаслідок удару по колонії загинули 16 осіб та ще 35 поранені.

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