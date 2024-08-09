Наразі відомо про двох загиблих і 17 поранених.

Росіяни завдали терористичного удару по супермаркету у Костянтинівці Донецької області, у якому, зазвичай, є багато відвідувачів.

Оновлено 12.50. За останньою інформацією, внаслідок атаки по місту є загиблі та майже два десятки постраждалих.

"2 загиблих і 17 поранених — така оперативна інформація щодо удару по Костянтинівці станом на 12:40", - повідомив голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін.

Спочатку він повідомляв, що внаслідок обстрілу щонайменше 7 людей поранені.

"Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян. Один із поранених перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу", - зауважив Філашкін.

Він додав, що остаточні наслідки обстрілу встановлюють. На місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби.

У свою чергу Telegram -канал "Донбас оперативний" пише, що було пряме влучання у магазин "Екомаркет", через що виникла пожежа. Зазначається, що інформація про постраждалих з’ясовується.

В Офісі президента України вже відреагували на цей терор.

"Удар по супермаркету в Костянтинівці - черговий терор росіян. Війна з цивільними - це все, що вони вміють. Росія має відчути сповна розплату за все, що вона робить", - написав у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Обстріли Донеччини - що відомо

Як повідомляв УНІАН, цивільне населення Донеччини страждає від численних ударів російських окупантів по цивільним об’єктам. Зокрема, 8 липня в Донецькій області під час ранкової атаки російські окупанти вбили трьох людей. Було влучання у підприємство у Покровську. Саме на його території загинули троє чоловіків.

12 липня Філашкін повідомив, що російські війська вчергове обстріляли територію області, внаслідок чого п’ятеро людей загинули та майже 20 зазнали поранень. Зокрема, у Мирнограді було два влучання: біля адміністративної будівлі та біля зупинки громадського транспорту. Крім того, під обстріл потрапила Костянтинівка. Там росіяни поцілили по території підприємства, внаслідок чого 2 людей загинули і ще 3 поранині. Також росіяни скинули авіабомбу на приватний сектор Лиману, унаслідок чого четверо людей зазнали поранень. Було пошкоджено будинки та знищені автомобілі.

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