Нафтобаза розташована поблизу населеного пункту Раздорово, що за 20 км від Смоленська.

Внаслідок удару дронів Служби безпеки України по базі "Роснєфті" у Смоленській області спалахнула потужна пожежа.

Як повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", пожежа внаслідок атаки була настільки потужною, що її зафіксував супутник. Нафтобаза розташована поблизу населеного пункту Раздорово, що за 20 км від Смоленська.

Удари по російських нафтобазах - що відомо

Цієї ночі "Роснєфть" недорахувалася двох баз зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області (Росія).

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Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, на цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російської "горючки". Після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.

Директор Центру досліджень національної стійкості Олег Бєлоколос зазначав в етері проєкту "Тема з Мосейчук", що подальші атаки Сил Оборони України на російські нафтопереробні заводи можуть привести до того, що Росія не зможе їх відновити, а на внутрішньому ринку РФ виникне дефіцит. Він наголосив, що якщо Україна буде підтримувати такий же масштаб і темп цих атак, то Росія не зможе їх відновлювати, бо там дуже багато технічних деталей. При цьому додав, що йдеться про обладнання, яке не можна вкрасти і привезти в кишені десь контрабандою.

За його словами, про серйозну загрозу своїй нафтопереробній промисловості уже відкрито кажуть самі росіяни.

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