Батько дитини прибіг з роботи і допомагав рятувальникам у пошукових роботах.

Дівчинку, яка загинула внаслідок удару російських окупантів по передмістю Дніпра звали Ліза, їй було всього два роки.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "Її звали Ліза. Їй було лише два роки. Весела й життєрадісна дівчинка", - написав він. За даними голови ОВА, дитина разом із мамою була вдома, коли окупанти поцілили ракетою на подвір’я будинку. Обидві опинилися під завалами.

"Складно уявити, що відчував батько дівчинки, який чимдуж прибіг з роботи і побачив цю картину. Він несамовито кричав. Одразу ж кинувся допомагати рятувальникам", - повідомив Лисак.

Відео дня

Спочатку з-під руїн дістали дружину та доправили до реанімації. "Донечку знайшли близько третьої ранку. Дістали вже бездиханне тіло малої...", - повідомив очільник ОВА.

Лисак зазначив, що там триває ліквідація наслідків. Працюють усі служби. Розгорнули гуманітарні місії благодійні організації. Поряд з людьми представники місцевої влади, які приймають звернення від мешканців постраждалих осель.

Удар по передмістю Дніпра

Учора пізно увечері росіяни завдали ракетного удару по передмістю Дніпра. Спочатку надійшла інформація про шістьох поранених, серед яких 6-річний хлопчик.

А через декілька годин стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 13.

Вас також можуть зацікавити новини: