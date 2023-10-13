Окупанти влучили в адмінбудівлю, поранені 8 співробітниць та двоє відвідувачок

Росіяни зранку обстріляли місто Покровськ на Донеччині, одна людина загинула та понад 10 поранено. Про це повідомив в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

"Ранок у Покровську почався з ворожих обстрілів. Росіяни завдали удару по середмістю — вже зараз відомо про щонайменше 1 загиблого і 13 поранених. Пошкоджено 2 будівлі", - зазначив він.

Мороз додав, що на місці працюють усі екстрені служби, поранені отримують необхідну медичну допомогу. Встановлюється тип використаної зброї та остаточні наслідки удару.

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Як уточнили у Донецькій облпрокуратурі, сьогодні о 08:30 окупанти обстріляли центр м. Покровська. За попередніми даними, війська рф атакували населений пункт ракетами, тип яких наразі встановлюється.

"Внаслідок влучання боєприпасів загинув чоловік, ще троє зазнали поранень. Крім того, інший засіб ураження поцілив по адміністративній будівлі. Від атаки армії держави-агресора зазнали поранень 8 співробітниць державної установи та двоє відвідувачок", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Попередні удари по Покровську

Як повідомляв УНІАН, ввечері 7 серпня російські терористи вдарили по Покровську ракетою "Іскандер", яка влучила у житлову багатоповерхівку. Удар спричинив значні пошкодження будівлі, під завалами опинилися люди.

Внаслідок удару загинуло 9 людей та понад 80 було поранено.

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