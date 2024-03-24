Вночі ця непримітна, але важлива будівля впіймала кілька ракет Storm Shadow.

З’явились супутникові знімки та фото із землі з наслідками ракетного удару ЗСУ по вузлу зв’язку російського Чорноморського флоту в окупованому Севастополі. На думку експертів, знімки підтверджують успішність атаки.

Фотографії, зроблені супутником Planet Labs, опублікував проект "Схеми" від "Радіо Свобода".

"Порівнюючи супутникові знімки цієї місцевості за 21 та 24 березня видно, що після ракетного удару провалився дах будівлі. Поряд з будівлею також видно автомобілі пожежних служб", – йдеться в коментарі під фото.

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З таким висновком погоджується військово-аналітичний портал Defense Express.

"Влучання однієї чи кількох крилатих ракет припало на центральну частину цієї триповерхової будівлі, масштаб візуально видимих пошкоджень можна описати словосполученням "величезна діра", – зауважили аналітики.

Крім того у мережі з’явилися світлини цього місця, зроблені із землі. Вони свідчать, що після ракетного удару будівля вигоріла ізсередини.

Ракетний удар по окупантах в Севастополі: що відомо

Як писав УНІАН, в ніч проти 24 березня в окупованому Севастополі пролунала серія вибухів. На ранок в Страткомі ЗСУ повідомили, що Сили оборони вразили вузол зв’язку Чорноморського флоту РФ та два великі десантні кораблі окупантів – "Ямал" та "Азов". Також вражено й інші цілі.

Коментуючи ці удари, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс зауважив, що Чорноморський флот Росії став нефункціональним внаслідок війни проти України.

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