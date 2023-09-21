Одна з будівелт вщент зруйновала влучним ударом українських ракет.

У мережі з'явилися перші супутникові знімки наслідків удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля селища Верхньосадове в окупованому Криму.

На свіжих супутникових знімках Planet Labs, опублікованих проектом "Схеми" за 21 вересня видно, що внаслідок вибухів 20 вересня на цій території було пошкоджено щонайменше одну будівлю, частина якої була знищена.

Згідно Мапи військових об’єктів там розміщено 744-й Центр звʼязку Командування ЧФ РФ.

Удар по об'єкту ЧФ РФ

Зранку 20 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунало декілька вибухів. Згодом стало відомо, що вони були результатом успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля Верхньосадового, що неподалік Севастополя.

Як повідомило видання Defense Express, йдеться про захищений резервний командний пункт Чорноморського флоту РФ. Цей командний пункт був створений ще за радянських часів, а під час анексії Криму у 2014 році був захоплений одним з перших. Відтак українським військовим було добре відомо про нього.

Джерело УНІАН в СБУ повідомило, що український ракетний удар по військовій базі росіян біля села Верхньосадове, що неподалік окупованого Севастополя, був успішним - ракети влучили точно в ціль і розбили об'єкт. Це була спільна спецоперація Служби безпеки України, Повітряних сил ЗСУ та ВМС ЗСУ.

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