Росіяни справді змогли перехопити частину ракет, але свої успіхи вони дещо перебільшили.

Під час нічного удару по артилерійських складах у Брянській області ЗСУ використали одразу 8 тактичних балістичних ракет ATACMS. Про це пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

Хоча публічно українські офіційні особи не уточнювали, чим саме було завдано удару, співрозмовники видання в США та в українському уряді підтвердили, що це були саме ATACMS. Американське джерело додатково уточнило, що були використані одразу 8 ракет, з яких дві росіянам вдалося перехопити.

Видання також звернуло увагу на офіційну заяву російської сторони, в якій стверджувалося, що українці випустили 6 ракет, з яких російська ППО буцімто перехопила 5. А одна, яка проскочила, буцімто не спричинила істотної шкоди.

Відео дня

Україна вперше застосувала ракети ATACMS по території РФ

Як писав УНІАН, сьогодні вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони завдали удару по арсеналу Міноборони РФ у Брянській області. В результаті атаки на складах почалася вторинна детонація, що підтверджується зокрема і відео, знятими очевидцями.

Пізніше видання РБК-Україна із посиланням на поінформоване джерело в Силах оборони повідомило, що цю атаку було здійснено із використанням балістичних ракет ATACMS. Це був перший випадок використання цих ракет по російській території.

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