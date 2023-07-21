Загибла була співробітницею будинку культури.

У Чернігівській області під завалами пошкодженого російським ракетним ударом будинка культури виявили тіло жінки.

Як повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, наразі розбір завалів триває.

"Виявлено тіло жінки, працівниці БК. На місці працює ДСНС", - розповів він.

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Удари Росії по Україні 21 липня - головне

Сьогодні, близько 11:10, російські терористи атакували Чернігівщину ракетами.

Внаслідок ракетного удару в одному з населених пунктів району була пошкоджена будівля місцевого будинку культури.

Як відомо, росіяни щоденно обстрілюють прикордоння Чернігівщини, зокрема з мінометів та артилерії, а також скидають вибухівку з безпілотників.

Крім того, сьогодні вдень Росія здійснила чергову атаку на Одещину, яка вже кілька днів поспіль потерпає від ворожих ударів. До цього ворог атакував портову та цивільну інфраструктуру Одеси, Чорноморська та Одеської області. Внаслідок цих атак були знищені тисячі тонн агропродукції.

Також сьогодні під удар потрапив Білгород-Дністровський район. Ціллю ворога, за даними місцевої влади, був "важливий обʼєкт інфраструктури".

Попередньо, по ньому росіяни випустили 7 ракет. Внаслідок удару зафіксовані пошкодження.

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