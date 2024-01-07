Сила ворожого удару була надто потужною, рятувальники продовжують розбирати завали.

Внаслідок удару РФ по Покровському району Донецької області кількість жертв становить 11 осіб, проте сьогодні рятувальники дістали з-під завалів тіла трьох українців, серед них була трирічна дитина.

Відповідні дані станом на 17:00 уточнило Міністерство внутрішніх справ України. "За оперативною інформацією, жертвами російських ударів стали щонайменше 11 осіб, з яких 5 дітей", - заявило відомство.

Там акцентують, що це не остаточна цифра загиблих. Сила удару ворога була надто потужною, тому рятувальникам потрібно більше часу, щоб розібрати всі завали.

Наразі роботи на місці удару тривають понад добу. Рятувальники розібрали понад 100 тонн зруйнованих елементів будинків, вилучено понад півсотні фрагментів тіл.

"Відбирають біологічні зразки та роблять все можливе для ідентифікації загиблих", - йдеться у повідомленні МВС.

Всього для проведення робіт залучено 76 осіб та 20 одиниць техніки, уточнили в ДСНС. Також вдень вдалося врятувати одного чоловіка, повідомили рятувальники.

Удар по Покровському району - що варто знати

Свій черговий теракт проти українців Росія реалізувала у "старий" Святвечір 6 січня. Тоді повідомлялось про загибель щонайменше 5 дітей. Президент Зеленський відреагував на трагедію та пообіцяв, що жодний подібний злочин ворога не залишиться безкарним. У Донецькій ОВА казали, що армія РФ вдарила по Покровському району ракетами С-300.

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