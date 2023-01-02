Міноборони РФ не згадало знищення величезної бази російських мобілізованих, розміщених в училищі окупованої Макіївки.
Замість цього в щоденному зведенні від представника російського міністерства Ігоря Конашенкова з'явилася інформація про перехоплення снарядів HIMARS в Макіївці.
"Перехоплено сім реактивних снарядів системи залпового вогню HIMARS в районах населених пунктів Попасна, Макіївка та Попівка Луганської області", - йдеться в тексті зведення в Telegram МО РФ.
Удар по росіянам у Макіївці - що відомо
Напередодні стало відомо про великий "приліт" по училищу в Макіївці в новорічну ніч, де перебували, за різними даними, від кількох десяток до 600 мобілізованих з Росії.
У мережі також повідомляли, що серед ліквідованих можуть бути і "зальотні" мобіки, які вирішили відсвяткувати Новий рік під привітання Путіна.
Серед "двохсотих" були спецназівці, артилеристи і зв'язківці.
Російське командування ніяк ситуацію не коментує, хоча рашистські "воєнкори" рознесли її вже по всіх пабліках.
Втрати Росії у війні з Україною
У ніч на понеділок, 2 січня, в російському Воронежі пролунали вибухи. У Воронежі знаходиться російський військовий аеродром "Балтімор", на якому базуються бомбардувальники Су-34. За даними деяких Telegram-каналів, вночі там звучала повітряна тривога.
Всього з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 107 740 окупантів і тисячі одиниць військової техніки.
Раніше УНІАН показував відео, як російський окупант придумав хитру схему, як втекти від українського дрона.