Росія не визнає своїх втрат на полі бою.

Міноборони РФ не згадало знищення величезної бази російських мобілізованих, розміщених в училищі окупованої Макіївки.

Замість цього в щоденному зведенні від представника російського міністерства Ігоря Конашенкова з'явилася інформація про перехоплення снарядів HIMARS в Макіївці.

"Перехоплено сім реактивних снарядів системи залпового вогню HIMARS в районах населених пунктів Попасна, Макіївка та Попівка Луганської області", - йдеться в тексті зведення в Telegram МО РФ.

Удар по росіянам у Макіївці - що відомо

Напередодні стало відомо про великий "приліт" по училищу в Макіївці в новорічну ніч, де перебували, за різними даними, від кількох десяток до 600 мобілізованих з Росії.

У мережі також повідомляли, що серед ліквідованих можуть бути і "зальотні" мобіки, які вирішили відсвяткувати Новий рік під привітання Путіна.

Серед "двохсотих" були спецназівці, артилеристи і зв'язківці.

Російське командування ніяк ситуацію не коментує, хоча рашистські "воєнкори" рознесли її вже по всіх пабліках.

Втрати Росії у війні з Україною

У ніч на понеділок, 2 січня, в російському Воронежі пролунали вибухи. У Воронежі знаходиться російський військовий аеродром "Балтімор", на якому базуються бомбардувальники Су-34. За даними деяких Telegram-каналів, вночі там звучала повітряна тривога.

Всього з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 107 740 окупантів і тисячі одиниць військової техніки.

Раніше УНІАН показував відео, як російський окупант придумав хитру схему, як втекти від українського дрона.

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