Наші ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали близько 150 вогневих завдань.

В Чорному морі захисники України продовжують операцію на Зміїному острові, там вдалося вдарити по ще одному гарматно-ракетного комплексу "Панцир - С1". Окрім цього, наші військові ліквідували 40 окупантів та знищили багато техніки РФ на півдні.

Про це повідомляється у новому зведенні від Оперативного командування "Південь" у Facebook.

Минулої доби окупанти били по Одещині ракетами. РФ використовувала авіацію та береговий ракетний комплекс "Бастіон", ним вона завдавала ударів з напрямку тимчасово окупованого Криму. Захисники України знищили одну ракету, ще 5 поцілили по чорноморському узбережжю в Ізмаїльському. В ОК "Південь" підкреслили, що жертв та ушкоджень вдалося уникнути завдяки обмеженню використання берегової смуги.

"В Чорному морі продовжується операція на острові (Зміїному - УНІАН), вже є підтвердження враження ще одного зенітного гарматно-ракетного комплексу "Панцир - С1", - повідомили в Оперативному командуванні.

Окрім цього, наша авіація вдало відпрацювала 7 повітряних ударів штурмовиками та гелікоптерами по командно-спостережному пункту, кільком скупченням ворожої сили та техніки, двом складам боєприпасів вздовж лінії фронту.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано близько 150 вогневих завдань. Завдяки цьому російською армією втрачено понад 4 десятки рашистів, 2 гаубиці "Мста-Б" та самохідну - "Мста-С", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад пально-мастильних матеріалів. Остаточні результати дорозвідуються", - розповіли про нові втрати ворога в ОК "Південь".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти намагаються залякати Україну ймовірним десантом з Чорного моря.

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