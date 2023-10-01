Вогнеборцям вдалось врятувати сім’ю, але інші подробиці не розкриваються.

Російські військові атакували безпілотником житловий квартал Херсону.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. "Внаслідок ворожого удару виникла пожежа. У вогняній пастці опинилися четверо людей. Це мати і троє дітей, 3 та 5 років, а також 4-місячне немовля", - уточнив деталі Прокудін.

За словами голови Херсонської ОВА, вогнеборцям вдалось врятувати сім’ю, але інші подробиці не розкриваються.

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Ситуація в Херсоні

Російські окупанти практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та саме обласний центр. Так 28 вересня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що російська артилерія вдарила по житловому кварталу в Херсоні. Унаслідок атаки загинули три жінки, які в цей час перебували на вулиці. На наступний день стало відомо, що, внаслідок цієї атаки загинула молодша медична сестра, яка мала трьох дітей.

А 29 вересня російська окупаційна армія атакувала житловий квартал Херсона літаками. Ракетою було знищено місцевий заклад громадського харчування. Крім того, під час атаки росіяни скинули дві керовані авіабомби на Берислав та Ольгівку. Наразі інформація про загиблих та потерпілих уточнюється.

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