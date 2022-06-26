У довгостроковій перспективі треба демілітаризувати як мінімум європейську частину Росії, наполягає Резніков.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголошує, що в Україні треба якнайшвидше розгорнути ефективну систему протиракетної оборони.

Про це Резніков заявив у соціальній мережі Facebook.

"Російські терористи вчинили чергові воєнні злочини - обстріляли ракетами низку мирних українських міст. Підлість цих атак в тому, що вони здійснюються або з глибини території РФ, або з території Білорусі чи акваторій Каспійського та Чорного морів", - відзначив міністр.

У цьому зв'язку, глава оборонного відомства заявив, що це стратегічний виклик для безпеки усієї Європи, і тому швидка відповідь на цей виклик має складатися з двох частин.

"Перша – це посилення санкцій. Щоб РФ не могла виготовляти і підтримувати у робочому стані високотехнологічну зброю, яка зараз містить безліч комплектуючих, що постачаються компаніями з країн НАТО", - наголосив Резніков.

"Друга – це якнайшвидше розгортання ефективної системи ПВО/ПРО в Україні. Це додаткові 500-1000 км безпеки для кожного європейського міста. Це дуже наочний і логічний крок, який має бути закріплений у стратегії Північноатлантичного альянсу", - наголосив міністр.

"Довгострокова відповідь так само очевидна – умовою діалогу про відновлення стосунків цивілізованого світу з Росією має стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста. Глибина та параметри демілітаризації мають бути визначені фахівцями", - вважає Резніков.

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 26 червня, російські війська запустили ракети по Києву. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку в Шевченківському районі. За останніми даними, виявили тіло одного загиблого, ушкодження отримали 6 мешканців будинку.

Також сьогодні ворог завдав ракетних ударів по Черкащині. Загинула одна особа, п'ятеро постраждали, пошкоджено об’єкт інфраструктури.

У ніч на 25 червня Росія випустила по території України понад 50 ракет різних типів.

Зокрема, окупанти запустили 24 ракети по військових частинах і по об'єктах навколо Житомира. Крім того, російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Миколаєву.

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