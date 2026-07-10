У Ростовській області після атаки дронів горять нафтобази і порт, оголошено евакуацію (відео)

У соцмережах пишуть, що також міг бути уражений Ільський НПЗ.

Ростовську область Росії масово атакували дрони, повідомляється про влучання та масштабні пожежі щонайменше на двох нафтобазах і в порту.

Як пишуть Telegram-канали, за попередніми даними, у Таганрозі горить портовий термінал "Курганнафтопродукт", що спеціалізується на перевалці нафтопродуктів із залізничного транспорту на морські судна.

Також пишуть, що в Азові зафіксовано дві точки загоряння. Повідомляється про приліт та масштабну пожежу на Азовській нафтобазі, також міг бути атакований Азовський оптико-механічний завод або нафтобаза ТОВ "ДонТермінал".

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Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що знищено близько трьох з половиною десятків БПЛА в містах Таганрог та Азов, при цьому підтвердив ураження кількох об’єктів.

"В Азові внаслідок атаки БПЛА сталося загоряння на двох об’єктах зберігання нафтопродуктів… У Таганрозі триває ліквідація загоряння на території морського порту", – заявив він.

Згодом влада Таганрога повідомила про евакуацію людей із "зони НС".

"Безпілотна небезпека у місті зберігається. Наразі оперативно евакуюємо людей, чиї будинки потрапили до зони НС", – йдеться у повідомленні голови Таганрога Світлани Камбулової.

Крім того, місцеві жителі повідомляють про удар по Ільському НПЗ у Краснодарському краї.

Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Південного федерального округу Росії. Його проектна потужність становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє газовий бензин, прямогонний бензин, мазут і дизельне паливо. Останній удар по ньому було зафіксовано близько місяця тому.

Українські атаки

За оцінками FT, внаслідок атак українських дронів паливна криза безпосередньо зачіпає близько 50 мільйонів росіян. Це 35% населення. Виведено з ладу від 20 до 40 відсотків нафтопереробних потужностей РФ.

WSJ пише, що українські дрони нещодавно долетіли до Сибіру, що може стати "останньою краплею" для Путіна. Тепер величезна територія Росії, включаючи ядро нафтогазової галузі в Західному Сибіру та сотні ключових військових об’єктів, також потребуватиме захисту від українських авіаударів – а тим часом російська ППО й так виснажена атаками ЗСУ.

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