Зеленський заявив про ураження російського НПЗ за 1300 кілометрів від лінії фронту

Також у Пензенському регіоні наша зброя досягла стратегічного об’єкта російського ВПК.

Сили оборони України вдруге завдали удару по одному з найбільших російських виробників мастил - нафтопереробному заводу в Уфі, що розташований на відстані – понад 1300 кілометрів від лінії фронту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Тelegram.

"Уже вдруге наші санкційні відповіді на затягування Росією війни дісталися до нафтопереробного заводу в Уфі – одного з найбільших російських виробників мастил. Відстань – понад 1300 кілометрів від лінії фронту", - зазначив він.

Також, за словами президента, у Пензенському регіоні наша зброя досягла стратегічного об’єкта російського ВПК, що займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння, яке окупанти застосовують для ударів по наших містах і громадах. Відстань до цілі – близько 600 кілометрів від лінії фронту.

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"Щодня виконується наш план застосування українських далекобійних санкцій. Це цілком справедливо у відповідь на все, що Росія робить проти нас. Мир потрібен, і саме це повинні усвідомити в російському керівництві. Росія повинна закінчити свою війну. І всі можливості для цього у російського керівництва є", - наголосив Зеленський.

Попередній удар по НПЗ в Уфі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 2 квітня 2026 року дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ) "Башнефть-Новойл" в Уфі (столиця Башкортостану). У районі НПЗ пролунали вибухи, а після них на об'єкті почалася потужна пожежа.

Голова Башкортостану Радій Хабіров підтверджував атаку дронів на Уфу: "Атака БпЛА на Уфу. Кілька безпілотників збито на підльоті до нафтопереробних заводів, уламки одного впали в промзоні, постраждалих немає. Зараз на території підприємства гасять пожежу".

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