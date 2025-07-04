Генштаб зауважує, що один з них уражено вже вдруге за поточний тиждень.

Сили оборони нанесли успішні удари по двох штабах армії окупантів на Донеччині. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, 3 липня Сили оборони вдруге за поточний тиждень успішно завдали удару по командному пункту 8-ї загальновійськової армії збройних сил РФ.

Крім того, наші захисники уразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії збройних сил рф на тимчасово окупованій території Донецької області.

Втрати противника уточнюються.

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Як зауважують у Генштабі, постійні високоточні удари значно знижують здатність противника планувати та вести операції у регіоні.

Війна в Україні - удари по росіянам

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Генштаб інформував, що напередодні, 30 червня, Сили оборони України успішно завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. Зазначалось, що удар по цьому пункту управління ускладнить здатність ворога вести операції в напрямках Покровська та Торецька.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман звернув увагу, що ліквідація російських високопоставлених воєначальників заважає РФ реалізувати свої плани на фронті. Він пояснив, що в армії, коли загинув якийсь командир, призначають виконувача обовʼязків. Але нова людина має ще розібратися в планах. Це ускладнює роботу підрозділу.

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