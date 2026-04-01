Росіяни можуть зробити перерву в атаках по Україні, - Паліса

Він також поснив, чому росіяни почали частіше атакувати дронами вдень.

Росіяни змінюють пріоритети у своїх атаках на Україну і можливо, навіть припинять їх на деякий час. Про це розповів заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса в інтерв’ю РБК-Україна.

Він зазначив, що ворог з великою ймовірністю переключиться на інші об'єкти – це зокрема і об'єкти енергетичного комплексу, розподіленої генерації, водозабезпечення, транспортної інфраструктури.

"Можливо, він зробить якусь перерву, перш ніж розпочнеться більш спекотний період – коли знову збільшиться навантаження на енергосистему і споживання – і знову буде носити ураження по об'єктах енергетики", - додав Паліса.

Відео дня

Він також зауважив, що росіяни почали частіше атакувати дронами вдень, щоб завдати більше тиску і більше втрат цивільному населенню.

"Перед цим цей тиск формувався через удари по енергетиці та опаленню. Опалювальний сезон закінчився, вони прагнуть далі тероризувати цивільне населення. От вони це і роблять. Також тут є й економічна складова. Масовані атаки посеред робочого дня суттєво паралізують бізнес", - пояснив Паліса.

Водночас він зауважив, що Сили оборони ефективно працюють по інфраструктурі ворога, яку він використовує для запуску дронів по нашій території. Відповідно, росіяни більше не здатні одночасно запускати до тисячі БПЛА. Саме тому вони розтягують ці запуски впродовж доби.

Удари РФ по Україні

Росіяни дедалі частіше зміщують свої атаки в бік цивільних об'єктів. Так, 7 квітня ворог атакував будівлі мерії у Прилуках та податкової інспекції у Новгороді-Сіверському на Чернігівщині, є поранені.

А зранку того ж дня росіяни прицільно атакували FPV-дроном маршрутку в центрі Нікополя на Дніпропетровщині, відомо про трьох загиблих та понад 10 поранених. Удар стався у час пік, коли люди їхали на роботу. Автобус саме під'їжджав до зупинки – люди були і у салоні, і на зупинці.

Також 7 квітн російські окупанти завдали численних ударів по Херсону та передмістю, що призвело до загибелі щонайменше чотирьох людей та великої кількості поранених.

