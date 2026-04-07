РФ атакувала будівлю мерії Прилук: спалахнула пожежа

Російські окупаційні війська сьогодні атакували центр міста Прилуки на Чернігівщині, пожежа виникла у будівлі мерії. Про це повідомляє Суспільне.
Зазначається, що у місті пролунали три вибухи. Внаслідок атаки горить другий поверх будівлі міськради.
Повітряні сили о 09:45 повідомляли про рух БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину.
Згодом начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус підтвердив інформацію про удар по Прилуках.
"Сьогодні зранку агресор атакував адмінбудівлі в Новгороді-Сіверському та Прилуках. На місці ударів – пожежі. Рятувальники і всі необхідні служби задіяні і працюють", - заявив він.
Чаус додав, що за попередньою інформацією, є поранені.
Інші ворожі атаки по цивільних об’єктах
Сьогодні вранці росіяни прицільно атакували FPV-дроном маршрутку в центрі Нікополя на Дніпропетровщині, відомо про трьох загиблих та понад 10 поранених.
За повідомленням Дніпропетровської ОВА, удар стався у час пік, коли люди їхали на роботу. Автобус саме під'їжджав до зупинки – люди були і у салоні, і на зупинці.
Також у ДСНС заявили, що рятувальникам разом з медиками вдалося деблокувати та врятувати семеро осіб.