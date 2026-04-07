РФ використовує територію Білорусі для атак 'Шахедами' по Україні, - Ігнат

Росія намагається оминати потенційні зони ураження своїх дронів.

Росія використовує територію Білорусі та інших сусідніх країн для прольоту ударних безпілотників "Шахед", які атакують Україну. Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Противник для прольотів використовує територію Молдови, невизнаного Придністров'я, Румунії, й Білорусі... Російські дрони навіть не через територію України прямують, обходячи потенційні зони ураження своїх дронів", - розповів він.

Речник Повітряних сил також додав, що у Білорусі, ймовірно, є вишки та ретранслятори, які допомагають росіянам керувати своїми ударними безпілотниками.

"Ми часто бачили проліт дронів один за одним до наших західних областей прямо по кордону з Білоруссю. Для того, щоб зробити їх більш стійкими до подавлення РЕБ, для того, щоб більше засобів пролітало, противник може використовувати допомогу сусідньої держави, щоб дрони долітали безперешкодно", - додав він.

Росія змінила тактику застосування "Шахедів"

Російські окупанти почали атакувати "Шахедами" вдень і на вищих висотах, оскільки таким чином ними стає простіше керувати, і протидіяти українським мобільним вогневим групам.

Також днями з’явилася інформація про те, що Росія розпочала будівництво баз для безпілотників великої дальності на території Білорусі, що дозволить значно скоротити час підльоту до українських міст і критично вплине на безпекову ситуацію.

Зоккрема, Ігор Луценко, командир підрозділів операторів безпілотників, в коментарі УНІАН зауважив, що можливо, через якийсь час перевозити що-небудь залізницею в Україні стане ризиковано.

