Росіяни вдарили дроном по маршрутці у Нікополі: є загиблі та багато поранених

Маршрутка саме під'їжджала до зупинки.

Вранці росіяни прицільно атакували fpv-дроном маршрутку в центрі Нікополя на Дніпропетровщині, відомо про трьох загиблих та понад 10 поранених.

Як повідомили у Дніпропетровській ОДА, удар стався у час пік, коли люди їдуть на роботу. Автобус саме під'їжджав до зупинки – люди були і у салоні, і на зупинці.

"Це був не випадковий удар. Це свідомий терор проти цивільних. Проти людей, які просто їхали у своїх справах", - підкреслюють в ОДА.

Внаслідок удару троє людей загинули, ще 12 отримали поранення.

Також у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальникам разом з медиками вдалося деблокувати та врятувати 7 осіб.

"Росія цілеспрямовано б’є по цивільних. Це не випадковість - це їхня тактика. Свідомі удари по мирних людях", - зазначили в ДСНС.

Росіяни атакують цивільний транспорт

Так, на початку березня російські військові за допомогою БпЛА в Херсоні скинули вибухівку на маршрутний автобус, внаслідок чого одна людина загинула та шість поранено.

Також 2 березня Росія вдарила дроном по цивільному пасажирському потягу "Укрзалізниці" на Дніпропетровщині під час руху. Одна людина загинула, а ще кілька отримали поранення.

