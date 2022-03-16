Володимир Мединський заявив, що серед обговорюваних варіантів фігурує принцип нейтральної демілітаризованої держави, яка при цьому має власну армію.

Представник РФ на переговорах з Україною Володимир Мединський повідомив, що сторони намітили компроміс у деяких пунктах, зокрема - у питанні "демілітаризації", на якій наполягає Кремль.

"Україна пропонує австрійський, шведський варіант нейтральної демілітаризованої держави, але при цьому держави, що має власну армію і військово-морські сили. Нам потрібна мирна, вільна, незалежна Україна, нейтральна, не член НАТО, країна, яка є нашим другом, сусідом", - сказав Мединський.

Цей статус передбачає неучасть країн в будь-яких військових організаціях і блоках, але при цьому збереження власної армії і військово-морського флоту.

Різниця між "позаблоковим статусом" і "нейтральним " полягає в тому, що якщо перший є самовизначенням держави, що не вимагає міжнародно-визнаного документального закріплення, то нейтральний статус – міжнародно-правовий, яким одні держави (міжнародні організації) наділяють інші.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров уточнив, що на переговорах з'явилися "конкретні абсолютно формулювання", які близькі до узгодження. За його словами, статус України всерйоз обговорюється в ув'язці з гарантіями безпеки для Києва та інших країн.

Підтвердження або спростування слів Мединського і Лаврова з боку Давида Арахамії і Михайла Подоляка поки не прозвучало.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на переговори українській делегації з представниками РФ звучать більш реалістичні позиції, але для того, щоб рішення були на користь України, потрібен ще час.