В Україні наразі накопичуються сили і засоби для потужного контрнаступу на 2025-й рік.

Україна готує знищення військових цілей в тимчасово окупованому Криму у відповідь на російські удари по портовій інфраструктурі Одеси. Про це військово-морський експерт Defence Express, капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький сказав в ефірі на Радіо NV.

Експерт сказав, що росіяни вдалися до ударів по портовій інфраструктурі, аби унеможливити відвантаження збіжжя. Водночас, він повідомив, як Україна може відповісти на російські удари.

"Ми переживали такі атаки у 2023 році, тобто, знищувались склади, термінали, перевантажувальні потужності і т.і. Ось зараз бачимо відновлення. Це не тактичний хід... Це продовження стратегічного підходу Росії щодо нашого експорту. Це економічна війна", - сказав Заблоцький.

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Як вважає експерт, мета росіян полягає у тому, аби фізично унеможливити функціонування морського коридору України і поновлення блокади, яка існувала до моменту звільнення острова Зміїний.

На погляд Заблоцького, розрахунок полягає не лише у тому, аби завдати збитків економіці України, залякати іноземних перевізників і поновити морську блокаду, а й примусити Збройні сили України відтягнути на південь по можливості більше засобів ППО і авіації, і передовсім дефіцитні винищувачі F-16, аби боротися з російською авіацією, носіями крилатих ракет, над Чорним морем.

"Тим самим, у критичний момент будуть послаблені фронти, на яких триває повзучий наступ агресора", - наголосив Заблоцький.

При цьому, він переконаний, що ситуація не виглядає настільки песимістично.

"Повітря над регіонами України буде більш захищеним. Про це заявив президент України Володимир Зеленський вчора на енергетичній ставці після доповіді командувача повітряних сил щодо ППО. Були обговорені формати посилення ППО і були також, за словами президента, прийняті певні рішення щодо знищення ворожих "шахедів" і деяких видів ракет, які шкодять нам саме на півдні", - сказав експерт.

Які цілі Україна атакує у Криму

При цьому, він проаналізував, якими саме можуть бути дії України, і вважає, що можуть бути удари по складам балістичних ракет, якими ворог стріляти з окупованого Криму.

"Тобто, слід очікувати посилення на тимчасово окупований півострів різними силами і засобами, які мають Збройні сили України і очікувати знищення наступних найбільш важливих цілей - це будуть склади ракетного озброєння. Розвідка відстежує і вони відомі. І ми бачили як вони знищувалися, і не лише в Криму. Це будуть розташування військових частин. Це будуть склади, у тому числі, ми бачимо, склади паливно-мастильних матеріалів, термінали відвантаження, і я вже не кажу про горезвісний Керченський міст. Це буде пізніше і має бути пов'язане з визволенням півострова. Тобто, одночасно буде знищений міст і завдано ударів по цих об'єктах", - наголосив Заблоцький.

Експерт додав, що цьому передуватимуть удари по російським засобам ППО, аби дати можливість працювати українській авіації.

"Спочатку буде знищена вся інфраструктура ППО, яка існує в Криму, або, принаймні, на тих ділянках і секторах, де плануються удари, і потім будуть завдані удари ракетною далекобійною зброєю, дронами та іншими засобами", - сказав експерт.

Він зазначив, що це вже відбувається, і зокрема відбувся удар по нафтовому терміналу у Феодосії. На його думку, треба трохи почекати, бо в Україні накопичуються сили для запланованого потужного контрнаступу на 2025-й рік.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що Україна зможе підготуватися, щоб провести новий контрнаступ у 2025 році, якщо для цього отримає достатньо західної техніки та дозвіл на далекобійні удари у глибокий тил Росії.

Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що наступ буде раніше - цього року. На думку Самуся, Вашингтон міг попросити Київ утриматися від наступу до виборів президента США, запланованих на 5 листопада, аби уникнути непередбачуваної ескалації.

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