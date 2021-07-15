Тепер моряки посилять спостереження та прикриття узбережжя та акваторій Чорного та Азовського морів

Українські Військово-морські сили отримали свій перший безпілотник турецького виробництва Bayraktar TB2, про що раніше заявляв командувач ВМС Олексій Неїжпапа.

Про це 15 липня передавати у Facebook Міністерства оборони України.

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На даний момент проводяться остаточні приймальні випробування безпілотного комплексу в місці базування, однак, де саме він дислокуватиметься, не розкривається.

Як зазначив міністр оборони Андрій Таран, дрон забезпечить ВМС кількома новими можливостями:

ефективним спостереженням та прикриттям узбережжя та акваторій Чорного та Азовського морів;

ураженням надводних і наземних об'єктів противника високоточними засобами.

Нагадаємо, українські військові раніше закуповували безпілотники Bayraktar, але не для ВМС.

Що таке Bayraktar TB2?

Дрон Bayraktar TB2 характеризується великою тривалістю польоту - 24 години 34 хвилини. Він веде чергування в повітрі і виявляє цілі, після чого швидко їх вражає.

Апарат оснащений чотирма ракетами (керовані протитанкові ракети і авіаційні бомби) і має сучасніше програмне забезпечення і системи управління, ніж багато відомих дронів. Він також має багато камер і систем спостереження для ефективної розвідки.

Торік проходили навчання з використанням Javelin і Bayraktar. Зокрема, за допомогою турецьких безпілотників відпрацьовували коригування вогню і переміщення учасників навчань.

Раніше експерт у сфері авіації Тома Купера радив українським військовим сконцентруватися на розвитку авіафлоту безпілотників, які зможуть "роєм" атакувати військові формування, долати системи ППО і знищувати бронетехніку супротивника.

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Автор: Станислав Кожемякин