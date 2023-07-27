Міністр оборони США заявив, що Україна володіє великою бойовою міццю.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що в України є "ряд доступних варіантів", оскільки Київ виділяє більше сил для контрнаступу проти Росії.

Як повідомляє CNN, Остін не став коментувати хід контрнаступу або давати конкретні деталі поля бою, проте сказав, що Україна "зберігає живу силу і техніку, навіть коли їхні сили навмисно прокладають шлях через мінні поля та інші перешкоди".

"У них (у України - УНІАН) все ще є кілька варіантів, і ми можемо очікувати, що вони продовжать чинити тиск",- сказав Остін на прес-конференції в Папуа-Новій Гвінеї.

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"Україна добре підготовлена і добре навчена, щоб домогтися успіху. Вони наполегливо билися, вони прокладали собі шлях, щоб подолати мінні поля та інші перешкоди, у них все ще є велика бойова міць", - додав Остін.

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Деякий час тому в Пентагоні повідомили, що Україна перехопила ініціативу на полі бою. У США також підтвердили, що продовжать надавати Україні необхідну допомогу для стримування ворога.

За даними Bloomberg, Україна пішла в наступ на півдні. Видання повідомляє, що масштабна операція проходить на заході від Запоріжжя.

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