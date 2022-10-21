Нинішній наратив, за словами Єрмака - "Україна повинна припинити звільнення територій, щоб запобігти новій світовій війні".

Голова офісу президента Андрій Єрмак розкритикував тих, хто виступає з миротворчою позицією щодо війни Росії проти України.

Про це він написав у колонці для Washington Post.

За його словами, початковий наратив "Україна повинна зникнути, щоб Росія заспокоїлася" змінився тезою "Україна повинна здатися, щоб Європа могла залишитися в теплі".

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Нинішній наратив, за словами Єрмака - "Україна повинна припинити звільнення територій, щоб запобігти новій світовій війні".

"Нас це не влаштовує. Україна прагне миру. Але наші умови відомі - покарання за злочин агресії, захист "права на життя, свободу і безпеку", відновлення територіальної цілісності України, гарантії безпеки і рішучість світової спільноти втілити цю програму", - зазначив він.

Переговори України з РФ: що відомо

Україна відмовитися вести дипломатичні бесіди з агресором, поки при владі перебуває Володимир Путін. Таке рішення ухвалили на засіданні РНБО, а 4 жовтня президент Володимир Зеленський ввів його в дію.

За словами керівника офісу президента Андрія Єрмака, ракетний терор України 10 Жовтня — це спроба схилити нашу державу до переговорів.

Сьогодні Зеленський розповів, що за 8 днів Росія зруйнувала 30% електростанцій в країні. Після такого військового злочину для можливості переговорів з режимом Путіна "не залишилося місця".

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