ATACMS можуть становити серйозну небезпеку для Кримського мосту.

У неділю, 19 травня, ЗСУ потопили ще один військовий корабель Чорноморського флоту РФ - тральник "Ковровець". Загалом за 27 місяців повномасштабної війни Україна знищили або пошкодила понад десяток довоєнних російських кораблів.

Як пише Forbes, "Ковровець" потопили за допомогою пари американських ракет ATACMS. Цей боєприпас розроблений для атак на суші і його використання як протикорабельної зброї досить нетипове.

Пов'язано це з тим, що точність попадання ATACMS з інерційним наведенням, згідно з більшістю джерел, — близько 9 метрів від цілі. Коли йдеться про корабель, цього недостатньо.

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Водночас моделі ATACMS М39 на 160 км і М-39А1 на 300 км розкидають сотні суббоєприпасів розміром із гранату, що відшкодовує недолік точності. Вони здатні пошкодити верхню частину корабля, але навряд чи потоплять судно, оскільки для цього потрібно пробити корпус.

Однак, якщо для потоплення "Ковровця" використовувалась система ATACMS, це могло б означати, що є версія ракети M48 на 270 км або M57 ATACMS на 300 з 200-кілограмовими боєголовками на додачу до M39 і M39A1 ATACMS із суббоєприпасами.

З цього випливає, що M48 і M57 точніші, ніж припускали багато спостерігачів, а наслідки значні. Судна Чорноморського флоту, які залишились в Севастополі, перебувають в межах досяжності М39А1, М48 і М57.

"Якщо ATACMS знищує російські військові кораблі в Севастополі, важко уявити, що ця база може принести багато користі росіянам", — додав Філіпс О'Браєн, професор стратегічних досліджень у Сент-Ендрюському університеті.

При цьому С-400, на які у Криму полювали ЗСУ, не змогли перехопити ATACMS. На думку військового консультанта Нуну Фелікса, у росіян нема можливостей протистояти цим ракетам.

Не менш тривожно для загарбників і те, що ATACMS можуть становити серйозну небезпеку для Кримського мосту. Точність, яка дала змогу М48 або М57 уразити корабель, допоможе уразити міст, пояснив Фабіан Хоффманн, дослідник Ядерного проєкту Осло в Норвегії.

Також є ще один логістична лінія - залізниця через окупований РФ південь України. Якщо Україна зможе перекрити її і знести Керченський міст, вона зможе відрізати російські війська в Криму. Тоді півострів опиниться у невигідній позиції.

Знищення тральщика "Ковровець"

Як повідомляв УНІАН, 19 травня Генштаб ЗСУ заявив, що Сили оборони України вразили російський тральщик "Ковровець".

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан припустив, що ЗСУ могли знищити ворожий тральник "Ковровець" у окупованому Криму ракетами "Нептун" чи ATACMS.

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