Як зазначив експерт Олег Жданов, ворог продовжує вести розвідку з Придністров’я і передавати координати цілей для ракетних ударів по Одесі.

Україна може однією спецоперацією розв'язувати питання існування російських військ на території невизнаного Придністров’я.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов під час інформаційного телемарафону.

За його словами, зараз навряд чи може відкритися новий напрямок атак на Україну з Придністров’я. Єдине, що може здійснюватися з території Придністров’я, це аеророзвідка наших територій.

"І навіть Російська Федерація вже це зрозуміла, що без підсилення, без збільшення чисельності угруповання військ у Придністров’ї робити якісь рухи в плані воєнних дій або конфронтації не варто. Тому що у нас є набагато більше сил і ми можемо просто однією операцією вирішити взагалі питання існування групи російських військ на території Придністров’я. Якщо нас попросить про це та ж сама Молдова. Тому вони просто ведуть розвідку, на жаль, і можуть передавати координати цілей для ракетних ударів по Одесі", - сказав Жданов.

Як раніше повідомляв УНІАН, 27 червня президент Молдови Майя Санду заявила, що наразі не бачить неминучих загроз для України з боку Придністров'я, де перебувають російські війська.

Вона зазначила, що влада Молдови робить усе можливе, аби стримувати Придністров'я від створення загрози для миру і безпеки України. За словами Санду, компетентні органи Молдови слідкують за ситуацією і якщо щось буде викликати стурбованість, це буде обговорюватися і будуть вживатися заходи, а також про це буде доноситися інформація у Київ.

Водночас українська розвідка повідомила, що в так званій "ПМР" чоловіків агітують підписувати контракти зі Збройними силами Росії. На підприємствах проводяться спеціальні збори, а в центрах зайнятості безробітним в першу чергу пропонують вступати до лав ЗС РФ.

Як писав УНІАН, за словами Гуменюк, уся діяльність підрозділів Придністров'я на кордоні - імітація для відволікання уваги.

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