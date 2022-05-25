Ситуація на південних рубежах лінії зіткнення напружена, але контрольована.

У невизнаному Придністров’ї відмовились від ідеї мобілізації через масові виїзди.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"На Одещині ситуація стабільна. Зрозумівши, що нагнітання паніки та імітація терористичної активності з боку України, не дає бажаного результату, в Придністров’ї відмінено червоний рівень терористичної загрози, встановлено жовтий. Розгублена від масових виїздів потенційних призовників з невизнаної республіки, влада Придністров’я відмовилась від ідеї мобілізації", - зауважив спікер командування.

Він наголосив, що з українського боку відповідна ділянка кордону надійно захищена, а моніторинг ситуації там пильний та системний.

"Ситуація на південних рубежах лінії зіткнення напружена, але контрольована. Противник продовжує удосконалювати свої позиції в інженерному відношенні", - зазначив він.

На Херсонщині вночі окупанти намагалися захопити частину українських позицій, однак атаку було відбито.

Відтак, із втратами - 1 вбитий та 2 поранених – противник відійшов на вихідні позиції.

"Продовжуючи агресивну тактику ракетних ударів, перед світанком крилаті ракети рашисти випустили в бік промислової інфраструктурі Кривого Рогу. Суттєвих руйнувань та постраждалих немає", - уточнив Назаров.

Водночас, на Миколаївщині знов під обстрілами перебували кілька територіальних громад, що межують з Херсонщиною.

Там ворог руйнує житлові будинки та інші господарчі будівлі, б’є по сільськогосподарським угіддям, нищить автівки. Інформація про постраждалих уточнюється.

Раніше повідомлялося, що за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Молдова може стати однією з двох країн, які в майбутньому планує захопити Росія. А в Міноборони України припускають, що Росія здатна використовувати Придністров'я за білоруським сценарієм.

Президент Володимир Зеленський вважає атаку з боку Придністров'я можливою. Але Україна не боїться нападу, адже в регіоні з 15 тисяч солдатів воювати вміють всього 3 тисячі. Тим не менш, контроль кордону з "ПМР" все ж таки посилили.

Вас також можуть зацікавити новини: