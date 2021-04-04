Українська делегація в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) не братиме участь у роботі політичної підгрупи, якщо в ній буде працювати засуджена за тероризм Майя Пирогова.
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Як повідомляє "Гордон", таку заяву в ефірі каналу "Україна 24" зробив глава делегації, Перший президент незалежної України Леонід Кравчук.
Так, 2 березня член української делегації Сергій Гармаш повідомив, що Пирогова в якості "експерта" ОРДО виступала на засіданні підгрупи ТКГ з політичних питань.
За його словами, "експерти" ОРДЛО були присутні і на попередніх чотирьох засіданнях підгрупи, але мовчали. Гармаш підкреслював, що їх участь у переговорах є порушенням Мінських угод, бо ОРДЛО не є членом ТКГ.
Журналіст Денис Казанський повідомляв, що 17 березня через присутність Пирогової не відбулося чергове засідання політичної підгрупи в ТКГ. Українська сторона і модератори вимагали відсторонити її від процесу, але російська сторона відмовлялася. Спікер української делегації ТКГ Олексій Арестович заявляв, що РФ погодилася усунути Пирогову від переговорного процесу.
За словами Кравчука, Росія і представники ОРДЛО заявили, що Пирогова зараз хворіє і не може бути присутньою на засіданнях.
"Я звернувся письмово у зв'язку з цим до нашого модератора – представника ОБСЄ Хайді Грау – з поясненням-проханням, що така людина не може брати участь у переговорах і мати окреме вікно для переговорів. [...] Українська делегація вже продемонструвала своє ставлення: щойно ця людина з'явиться на переговорах – ми не будемо навіть пояснювати чому – на період, поки Хайді Грау не доб'ється виключення її з переговорного процесу, наша делегація залишає переговори. Україна не братиме участь у переговорах, якщо ця особа буде у відповідному вікні", – сказав Кравчук.
Як зазначав Казанський, Пирогова в 2007 році була засуджена за шахрайство і квартирні афери, а в 2018 році – заочно засуджена за тероризм. Вона внесена в базу "Миротворця" як пособник бойовиків і антиукраїнський пропагандист.
При цьому Пирогова обіймає посаду "директора Департаменту державної інформаційної політики" Міністерства інформації "незаконного збройного формування "ДНР".
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