Президент наголосив, що наразі в суспільстві можуть бути тільки дві частини: ті, хто захищає нашу незалежність, і ті, хто працює так, щоб забезпечити цей захист.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може собі дозволити, щоб у країні залишалася тіньова частина економічного життя.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

За його словами, зараз в Україні багато дискусій про те, якою має бути економічна політика держави і в час війни, і тоді, коли повернеться мир.

"Хочу підкреслити одну деталь. Фундаментальну. Ми вже маємо звикати до того, що в суспільстві можуть бути тільки дві частини: ті, хто захищає нашу незалежність, і ті, хто працює так, щоб забезпечити цей захист. І це не питання тієї чи іншої економічної доктрини, це не питання тієї чи іншої політичної позиції. Ми просто не можемо собі дозволити, щоб у країні залишалася тіньова частина економічного життя", - наголосив президент.

На його думку, якщо ми говоримо про нормальне, стабільне й міцне життя суспільства, роботу держави, про оборону, то українці мають розуміти: є ті, хто служить, і є ті, хто забезпечує своєю роботою тих, хто служить.

"Отже, це офіційна зайнятість. Це сплата податків. Це максимальне розширення економічних можливостей у нашій країні на легальному ґрунті. І це повна модернізація державних інституцій. Усі, хто працює в українській політиці, хто впливає на суспільну дискусію, мають усвідомити, що тіньового в країні більше не буде", - підкреслив він.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому контроль над Україною важливий для Росії.

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