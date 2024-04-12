Україна просить Захід допомогти їй протриматися цього року.

Поточна ситуація у війні ставить Україну в невигідне становище. Українські солдати відійшли на оборонні позиції, і російська армія чинить постійний тиск, щоб здійснити прорив. Гіпотеза поразки України знову обговорюється, через два роки після початку війни, пише Le Figaro.

"Українці кажуть нам: "Допоможіть нам протриматися в 2024 році, і в 2025 році ми зможемо відновити наступ", - наводить видання слова французького чиновника, який нещодавно розмовляв з українською владою.

Він також зазначив, що особливу увагу Україна приділяє французькій наземній системі "земля-повітря" середньої дальності (SAMPT). Однак більше, ніж система, Україні потрібні ракети, водночас французький виробник ракет MBDA не зможе поставити більше 30 ракет Aster у короткостроковій перспективі.

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Водночас, на думку одного з джерел, "переможе той, хто першим мобілізується".

"Але обидва табори не хочуть робити рішучий крок. В Україні суспільство демонструє ознаки втоми від війни, яка здається безнадійною, навіть якщо те, що поставлено на карту, є життєво важливим. У Росії кремлівський режим волів би уникнути непопулярного рішення, яке могло б викликати внутрішню опозицію", - пише Le Figaro.

Скільки Росія зможе воювати в Україні

Раніше видання Forbes заявило, що у Росії запас танків і бойових машин є тільки до середини 2025 року. Російська промисловість щорічно випускає 500-600 нових танків, але росіяни втрачають за рік понад тисячу танків і близько 2000 бойових машин. Водночас армія РФ зараз на 15% більша, ніж на початку вторгнення.

При цьому, як зазначав американський генерал Крістофер Каволі, без допомоги США через кілька тижнів баланс артснарядів на фронті буде 10 до 1 на користь РФ. А програє та сторона, яка не може стріляти у відповідь

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