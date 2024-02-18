Станом на другий рік війни українські потреби в танках стали набагато більші, ніж у 2022 році.

Після двох років війни Росії проти України українські війська мають стільки ж активних танків, скільки й до нападу РФ в лютому 2022 року - близько тисячі одиниць.

"Загалом, за нашими оцінками, через два роки після повномасштабного вторгнення кількість основних бойових танків, які перебувають на озброєнні українських Збройних сил, залишається близькою до довоєнного рівня", - цитує Forbes заяву Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні.

Зазначається, що з 2022 року сухопутні війська України збільшилися вдвічі. Сьогодні це близько сотні бригад армії, десантно-штурмової, морської піхоти, територіальної та національної гвардії, чисельністю щонайменше 2000 осіб і десятки техніки кожна.

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Водночас, хоча Україні вдалося зберегти загальний інвентар танків навіть після втрати близько 700 танків у боях, її потреби в танках сьогодні набагато більші, ніж у 2022 році, зазначає Forbes.

У виданні додали, що оскільки російське повномасштабне вторгнення наближається до третього року, Україні знадобиться більше танків. А враховуючи те, що українська промисловість досі не виробляє нових танків, їй доведеться брати їх у союзників.

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Протягом минулого року Росія втратила понад 1100 танків у війні проти України. Загалом втрати танків з початку повномасштабного вторгнення зараз, ймовірно, перевищують 3 тис. одиниць.

Як писало видання Forbes, за рік боїв з моменту отримання першого танка Leopard 2 німецького виробництва українська армія втратила, за даними Oryx, не менше 12 танків. Однак набагато більше танків Leopard 2 було пошкоджено, ніж знищено, і українці відчувають реальні проблеми з ремонтом пошкоджених танків і поверненням їх в стрій.

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