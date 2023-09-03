Для отримання зброї, техніки, набої й снарядів посадовцям доводилось спілкуватися з різними країнами у різних часових поясах.

З початку повномасштабної війни станом на 3 вересня Україна вже отримала $100 мільярдів військової допомоги.

"Якщо сьогодні розрахувати та оцінити всі пакети допомоги, я думаю, вже під 100 мільярдів доларів ми отримали за час повномасштабного вторгнення. Тільки від США – більш як 50 мільярдів, уже під 60 підходить. Якщо це помножити на курс гривні, ви побачите скільки це трильйонів гривень", – казав міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю "Укрінформу".

За його словами, щоб отримати зброю, техніку, набої, снаряди й постріли він спілкувався з різними країнами у різних часових поясах. Водночас витрати на армію йдуть і з українського бюджету.

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"Щоб ви розуміли, значна більшість бюджету Міноборони витрачається на грошове забезпечення військових і компенсації. Тому, якщо порахувати ефективність використання бюджетних коштів, то те, що ми забезпечуємо в армії, ми забезпечили дешево. Бо зробили це за інші кошти, кошти інших країн. Але, коли мені хтось починає казати: це неефективно, ефективніше було вийти під час війни на торги, провести довгі торги, конкуренцію, пройти суди з тендерними тролями й місяці через три укласти контракт… Так, вибачте, місяців через три невідомо що б було, якби я це робив", – пояснив міністр.

Допомога для України

Як раніше повідомляв УНІАН, в Європейському Союзі пропонують створити спеціальний фонд в рамках Європейського фонду миру для закупівлі зброї для України на суму до 5 мільярдів євро на рік на наступні чотири роки. Його можуть узгодити до кінця цього року.

Водночас США від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вже надали допомоги на $66,2 мільярда.

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