Повітряну тривогу оголосили після 9 ранку 13 листопада, українців закликали йти до укриттів.

У неділю, 13 листопада, після 9 ранку по всій материковій частині України оголосили повітряну тривогу. Все - через активність ворожої авіації на території Білорусі.

Українців закликали негайно пройти до укриттів та перебувати там до відбою тривоги. Як свідчить мапа, вся Україна "почервоніла" через загрозу з повітря.

Проект "Беларускі Гаюн" у своєму Телеграм-каналі повідомив, що з Мачулищів у південно-західний бік вилетів Міг-31К, який може переносити ракети "Кинджал". А з Барановичів 10 хвилинами раніше злетів винищувач.

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"09:12. Мачулищі. Зліт Міг-31К з бортовим номером RF-92333. Напрямок - південний захід. 09:02. Барановичі. Зліт винищувача", - йдеться у повідомленні.

Раніше білоруська розвідка зафіксувала в Білорусі на аеродромі Мачулищі біля Мінська два російські літаки МіГ-31 і контейнер, який, ймовірно, використовують для зберігання гіперзвукових ракет "Кинжал".

Російські ракети "Кинжал": що відомо

Х-47м "Кинжал" - гіперзвукова аеробалістична ракета. Її швидкість після скидання перевищує швидкість звуку вдесятеро. Здатна маневрувати по всій траєкторії польоту й навіть вражати як стаціонарні об'єкти, і надводні кораблі.

Носіями таких ракет є винищувачі-перехоплювачі МіГ-31к. Наша ППО не може перехопити ракети "Кинжал", тому при можливому їхньому запуску оголошується масштабна повітряна тривога.

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