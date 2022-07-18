Утім сили ППО вже почали набагато краще працювати.

Україна наразі не має змоги збивати велику кількість ракет, випущених Росією одночасно.

Про це радник очільника МВС України Вадим Денисенко заявив в ефірі "FreeДом".

"Ми насправді почали набагато краще працювати, ніж на початку війни. Те, що ми бачимо за кількістю збитих ракет, - це тому підтвердження. Але, коли одночасно вилітають десятки ракет, у нас, на жаль, немає можливості, щоб збивати повністю всі ракети, випущені із Російської Федерації. На жаль, це поки що нам не під силу", - сказав він.

Як писав УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що Україні потрібна сучасна протиракетна й протиповітряна оборона, які мають країни НАТО.

"Надавши їх нам, ви можете повністю зламати тактику Росії зі знищення міст і терору проти цивільного населення України. Це фундаментальна річ. Відстань від Києва до Мадрида менша, ніж дальність тих ракет, які застосовуються сьогодні проти нас. Хіба може одна держава відповісти на таку загрозу без допомоги партнерів? Ви можете надати цю допомогу. І ми вдячні за ту допомогу, яку ви вже надали", - сказав президент, звертаючись до західних партнерів.

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