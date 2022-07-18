Інформація про руйнування, спричинені ворожими обстрілами, уточнюється.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про масований ранковий обстріл Сумщини.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі щодо ситуації на Сумщині станом на ранок 18 липня.

"З опів на п'яту ранку росіяни почали гатити зі своєї території по наших громадах", - констатував голова ОВА.

Так, зафіксовано 10 прильотів з міномета по Глухівській громаді о 04:30 ранку.

"Після 5 ранку - Шалигінська громада, 8 прильотів з міномета. З 6 до 7 ранку були масовані обстріли з міномета та реактивної артилерії, Хотинська громада", - розповів Живицький.

Майже о 07.00 сталося 10 приходів з реактивних систем залпового вогню у Миколаївській сільській громаді.

Крім того, о 07.30 було дві черги по 15 пострілів з великокаліберного кулемета у Хотинській громаді.

"Постраждалих немає, інформація про руйнування уточнюється", - мовиться у дописі.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну, і Кремль не оголошував війну нашій державі. Супротивники обстрілювали воєнні та цивільні об'єкти, зокрема, під обстріл не раз потрапляла Сумська область.

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