Також він прокоментував, чи можливий сухопутний наступ з території Білорусі.

Україна зобов'язалася не використовувати високоточну американську зброю, включаючи HIMARS, по об'єктах на території Російської Федерації.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на слова глави Міноборони Олексія Рєзнікова в інтерв'ю BBC.

"Це правда, я цього не приховую. Ми брали зобов'язання, що високоточну зброю ми не будемо використовувати по російських об'єктах на території Російської Федерації. Ми всюди це засвідчили, навіть я персонально зробив це листом на ім'я мого колеги - керівника Пентагону, - що ми будемо використовувати американську зброю для стримування ворога та деокупації тимчасово окупованих земель тільки на території України", - розповів міністр.

За його словами, у нього спитали, чи заборона розповсюджується на Крим.

"Він у мене спитав це саме. Я сказав, що у нас достатньо стратегічних об'єктів на окупованих росіянами українських територіях. На що він мені відповів: ми тебе зрозуміли", - додав Резніков.

Також він прокоментував, чи можливий сухопутний наступ з території Білорусі.

"Я вже робив прогноз про те, що я не вірив, що може бути бомбардування росіянами, і, на жаль, я помилився. Тому все можливо, ризик такий є. Але я маю надію, що у цей відрізок часу - ні, такого ризику немає", - заявив Резніков.

Нагадаємо, раніше в Росії почалася паніка через ефективність HIMARS. За словами військового експерта Сергія Кузана, більше ніхто в світі не купить російські протиракетні системи, адже ні С-300, ні С-400 не здатні перехоплювати HIMARS.

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