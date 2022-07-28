Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв знову вляпався в міжнародний скандал, показавши у своїх соцмережах перекроєну карту з Україною нібито очима "західних аналітиків".
Скандальний пост Медведєв розмістив у своєму Telegram ще вчора, 27 липня. Сьогодні з'явилася реакція МЗС Румунії.
На опублікованій мапі Медведєва, росіяни залишили Україні тільки Київську область. Водночас Чернівецьку та Вінницьку область "віддали" Румунії, а Житомирську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Львівську, Рівненську області та Волинь - Польщі.
Вся інша територія, згідно з баченням друга Путіна, окупована Росією.
У МЗС Румунії відкинули настрої Медведєва, зазначивши, що мапа є лише інструментом пропаганди та дезінформації, які Росія використовувала довгі роки до вторгнення в Україну.
МЗС підтверджує повну підтримку Румунією незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і знову заявляє про своє засудження необґрунтованої та неспровокованої військової агресії Росії проти України.
"Румунія є і залишиться партнером України і підтверджує свою повну підтримку і глибоке співчуття до українського народу, який постраждав від жорстокої агресії", - йдеться у відповіді Міністерства.
Війна в Україні: актуальні дані
Росія веде повільний наступ на Донбасі, намагаючись просуватися на Бахмутському й Авдіївському напрямку.
Після низки невдалих штурмів Росія, констатували в Генштабі, мала частковий тактичний успіх у напрямках населених пунктів Соледар і Вершина.
Зазнали невдачі спроби противника провести штурмові дії в напрямках населених пунктів Яковлівка, Бахмут та Семигір'я.
Вранці Генштаб повідомляв про успішне відбиття штурму ворога біля Білогорівки Херсонської області.
ЗСУ точними ударами завдали великої шкоди Антонівському мосту в Херсоні, по якому окупанти перекидають особовий склад, техніку і боєприпаси.
Це, на думку багатьох експертів, не тільки ускладнить життєвоважливі поставки БК російським військам на тому напрямку, а й загрожує зовсім відрізати одне з угруповань противника.
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