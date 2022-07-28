МЗС підтверджує повну підтримку Румунією незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв знову вляпався в міжнародний скандал, показавши у своїх соцмережах перекроєну карту з Україною нібито очима "західних аналітиків".

Скандальний пост Медведєв розмістив у своєму Telegram ще вчора, 27 липня. Сьогодні з'явилася реакція МЗС Румунії.

На опублікованій мапі Медведєва, росіяни залишили Україні тільки Київську область. Водночас Чернівецьку та Вінницьку область "віддали" Румунії, а Житомирську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Львівську, Рівненську області та Волинь - Польщі.

Вся інша територія, згідно з баченням друга Путіна, окупована Росією.

У МЗС Румунії відкинули настрої Медведєва, зазначивши, що мапа є лише інструментом пропаганди та дезінформації, які Росія використовувала довгі роки до вторгнення в Україну.

МЗС підтверджує повну підтримку Румунією незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і знову заявляє про своє засудження необґрунтованої та неспровокованої військової агресії Росії проти України.

"Румунія є і залишиться партнером України і підтверджує свою повну підтримку і глибоке співчуття до українського народу, який постраждав від жорстокої агресії", - йдеться у відповіді Міністерства.

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