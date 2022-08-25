Раз на тиждень-два проводяться обміни від п'яти до 15 осіб.

Україна з початку війни повернула тіла близько 500 захисників, які загинули в Маріуполі і на околицях міста.

Про це в четвер, 25 серпня, повідомила "Суспільному" керівниця патронатної служби Азова Олена Толкачова.

"Це саме тіла з Маріуполя та околиць. Іноді передають тіла з інших непідконтрольних міст. Але їх дуже мало ... ми попередньо їх ідентифікували як азовців, тому що у когось були шеврони, у когось була азовська форма, азовська символіка, татуювання. Зараз ідентифіковані і поховані близько 20 осіб. Решта - це різні роди військ: більшість з них морпіхи, ЗСУ, Нацгвардія і поліція, морська охорона і ДСНС", - зазначила Толкачова.

За її словами, загиблих з Маріуполя забирають з початку червня.

"Спочатку був великий обмін: нам вдалося забрати 162 загиблих. Зараз ми стабільно проводимо обмін. Раз на тиждень, раз на два тижні нам вдається обміняти від п'яти до 15 осіб" - розповіла Толкачова.

Глава патронатної служби Азова додала, що візуально ідентифікувати загиблих неможливо і для цього використовують ДНК-експертизу.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Росії блокують повідомлення про обмін тілами загиблих, бо їх десятки тисяч.

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