Представник ГУР повідомив, що полонені спрямовані до медичного закладу, де відбувається надання їм первинної допомоги.

Майже 40 українців із 207, які сьогодні повернулися з російського полону, були поранені або важко хворі. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що сьогоднішній обмін один був з найбільших з початку повномасштабної війни.

"І, по суті, це завершення обміну 24 січня, за виключенням списку 65 осіб, який озвучувала Росія як начебто загиблих на борту Іл-76. Всі інші із списку 24 числа повернулися", - наголосив він.

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За його словами, Україна продовжує наполягати на проведенні міжнародного розслідування і встановлення обставин авіатрощі Іл-76 і власне долі тих 65 українських полонених, яких Росія оголосила вже начебто загиблими.

"Без проведення міжнародного розслідування говорити про неупереджені оцінки і факти безумовно не доводиться", - сказав представник ГУР Міноборони України.

Юсов розповів, що серед повернених з російського полону майже 40 осіб були поранені, зокрема, важко поранені, а також важко хворі. Він зазначив, що на кадрах зустрічі їх не видно, бо їх відразу забрали "швидкі". За його словами, всі полонені пройдуть ребілітацію.

Юсов зазначив, що серед звільнених "не було жінок і цивільних".

"Цей тиждень був надзвичайно важкий і попри падіння російського літака Іл-76, попри всі складнощі, сьогодні відбувся обмін і ми вдячні ОАЕ, що він відбувся", - наголосив він.

Представник ГУР повідомив, що полонені спрямовані до медичного закладу, де відбувається надання їм первинної допомоги.

"Стан їх різний, залежно від попередніх місць утримання, залежно від того звідки їх доставляли. Зрозуміло, що полон це завжди складно. Це завжди трагедія і це точно не якесь європейське уявлення про дотримання прав військовополонених, коли ми говоримо про державу-агресора", - сказав він.

Юсов розказав, що до останнього моменту факт обміну не оприлюднюється і родичам не повідомляється до того часу, поки немає точного підтвердження, що все відбулося за планом.

"Не одноразового речі, які вже були домовлені, які мали відбутись, переносились або зривались, це травматичні речі. Тому все робиться для того, щоб зайвий раз не трамувати полонених та їх родичів", - додав він.

За його словами, кожен полонений після перетину кордону має можливість поспілкуватися з рідними людьми через засоби зв’язку.

Обмін полоненими 31 січня - деталі

Як повідомлляв УНІАН, сьогодні з російського полону звільнено 207 українців.

Президент України Володимир Зелленський зазначив, що звільнено 180 рядових і сержантів, 27 офіцерів. Майже половина - захисники Маріуполя. Воїни Збройних сил, Нацгвардії, підрозділів Державної прикордонної служби та Національної поліції".

Глава держави зауважив, що це вже 50-й обмін за час повномасштабної війни. Загалом вдалося повернути вже 3 тис. 35 людей.

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